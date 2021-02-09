Kahramanmaraş'ta mazot hırsızını delik bidon yakalattı!
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde hırsızlık zanlısı çaldığı mazotun bidondan düşen damlalarından yakalandı.
KAHRAMANMARAŞ 09.02.2021, 17:00 09.02.2021, 17:33
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Şeyhşamil Mahallesi'nde bir kamyon ve kepçeden 140 litre mazot çalınması üzerine çalışma başlattı.
Kamyon ve kepçenin bulunduğu yerdeki mazot damlalarını takip eden polis, ayrıca güvenlik kamerası görüntülerini de inceledi.
Polisin görüntülerden yararlanarak kimliğini tespit ettiği şüpheli Veysel K (29), çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.
Güvenlik kamerası görüntüsünde, zanlının kamyon ve kepçeden hortum yardımıyla doldurduğu iki bidonu kendi aracına taşıması yer aldı.
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