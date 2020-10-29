Kahramanmaraş’ta Mevlid Kandili Dualarla idrak edildi
Kahramanmaraş'ta Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen programlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
KAHRAMANMARAŞ 29.10.2020, 01:11
Merkez Abdulhamidhan Camisi olmak üzere birçok camide program düzenlendi. Kuran-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programda, vatandaşlar dua etti.
Program sonrası vatandaşlara lokum ve kandil simidi ikramında bulunuldu.
Andırın ilçesinde bulunan Merkez Camisi'nde de Mevlit Kandili dolayısıyla mevlit okundu.
Çağlayancerit ilçesinde de Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Camisi'nde Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
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