Kahramanmaraş’ta meyve bahçe zararlılarında mücadele zamanı

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri meyve bahçelerinde yapılan incelemeler sonucunda elma bahçelerinde elma iç kurdu ve kara leke zararı, kayısı bahçelerinde ise şeftali güvesi zararlısı görüldüğü ve zararlılarla mücadele edildiği vurgulandı.

Teknik personeller tarafından meyve bahçelerinde yapılan çalışmalar esnasında elma iç kurdu zararlısını tespit edip birinci dölü için çiftçilerin söz konusu zararlıya karşı elma, armut, ayva ve ceviz bahçelerini zaman kaybetmeden ilaçlamaları gerektiği belirtildi. Kullanılan ilacın etki süresine bağlı olarak, bu ilk ilaçlamadan 10-15 gün sonra ikinci bir ilaçlama daha yapılması uyarısında bulunuldu.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Zararlı mücadelesinin zamanında, kurallara uygun olarak ve yeterli dozda yapılması çok önemlidir. Meyve bahçelerinde zararı en aza indirmek için ilaçlamanın zaman kaybetmeden çiftçilerimiz tarafından yapılması tavsiye edilmektedir." ifadeleriyle meyve üreticileri uyarıldı.

ZARARLILARLA NASIL MÜCADELE EDİLİR?

Tespit edilen diğer hastalık ise kara leke zararı olup, bu hastalık ilk önce tomurcuklarda, yapraklarda, yaprak saplarında ve meyvelerde, bazen de dal ve tomurcuk pullarında lezyonlar olarak kendini gösteren elma Kara Lekesi hastalığına neden olduğu bildirildi. Lezyonlar zeytin yeşilidir. Sporlar oluştuğunda, lezyonlar gri ve kabarık hale gelir. Tahmin ve uyarı sisteminin uygulandığı yerlerde, biyolojik ve meteorolojik veriler değerlendirilerek ilk uygulama, doğada hastalık etmeninin uçuşunun başlaması ve enfeksiyon periyodunun oluşması durumunda yapılır. İkinci ve diğer ilaçlamalar doğadaki hastalık etmeninin uçuşunun devam etmesi ve önceki ilaçlamalarda kullanılan preparatın etki süresi dikkate alınarak uygulanır.



Mücadelesi yapılacak olan diğer bir hastalık ise Şeftali Güvesi'dir. Şeftali Güvesi hem sürgünde, hem de meyvede zarar yapmaktadır. Saldırıya uğrayan sürgün ve meyveler zamk çıkarır. Kışlayan döl larvaları, önceleri çiçek ve yaprak tomurcukları, daha sonra da sürgünlerle beslenir. Çiçeklerin çanak yapraklarını kemirerek delerler ve yumurtalıkları yerler. Sonra genç sürgünlerin tepesinden girerek, 8-10 cm uzunluğunda galeriler açarlar. Şeftali güvesinin mücadelesinde hedef, larvaların sürgün veya meyveye girmeden önce öldürülmesidir. İlaçlama zamanı, buna göre tespit edilmiştir.