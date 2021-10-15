Kahramanmaraş'ta mikro krediyle işleri büyüten 44 yaşındaki kadın, yurt dışına ihracat yapıyor

Elbistan’da 2007 yılında kullandığı mikro kredi ile büyükbaş hayvan alıp, ilçeye bağlı kırsal Eldelek Mahallesi’nde, eşi Necip Aygün ile birlikte süt ürünleri üretimine başlayan kadın girişimci Muhlise Aygün (44), zamanla kullandığı kredilerle birlikte hayvan sayısını 12’ye çıkardı.



Günlük 250 litre süt elde eden Muhlise ve Necip Aygün çifti, hayvanların bakımını ve beslenmesini de birlikte üstleniyor.



Bu işi severek yaptıklarını belirten çift, zemin temizliğinin ardından, hazırlanan yem karışımı ile hayvanların beslenmesini sağlıyor. Yapılan işlerin sonunda sağılan süt mayalanıp peynir elde ediliyor.

Her gün 250 litre sütü işleyerek 25 kilogram peynir elde ettiklerini belirten Muhlise Aygün, peyniri yurt içinin yanı sıra yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına sattıklarını söyledi.



Mikro kredinin hayatını değiştirdiğini ifade eden Muhlise Aygün: “Ben mikro krediye 2017 yılında başvurdum.16 bin lira kredi kullandım, aldığım kredi ile hayvancılığa başladım. Hayvanlarımı çoğalttım. İki inekle başladığım hayvancılıkta sayısı 12’ye çıkarttım. Geçimimizi bu hayvanlarla sağlıyoruz. İş yükünü eşimle birlikte paylaşıyoruz. Bu iş erkek gücü isteyen bir iştir. Eşim altını temizliyor, yemlerini veriyor. Ben de sağımını yapıyorum. Elde ettiğimiz sütü peynir yapıyorum. Geçimimizi bununla yapıyoruz. Köyde yaşamayı seviyorum. Bu işi de severek yapıyorum. Hayvanlarımı da seviyorum, eşim de bana çok yardımcı oluyor. Aslında her şeyi beraber yapıyoruz, evimizin geçimini de çocuklarımızın eğitimini de bu sayede sağlıyoruz. Bugüne kadar şehir hayatına hiç heveslenmedim.

Günümüz eşimin sabah saat 6 da kalkıp ahırda temizlik yapmasıyla başlar bende peşinden sağım yaparım, sütü de peynir yaparım. Ürettiğim ürünleri akrabalarımın tavsiyeleriyle, tadına bakan komşularımın önerileri sayesinde siparişle teslim ediyorum. Ürünlerimizi şehir içi, yurt içi ve yurtdışında da İngiltere, Almanya, Kanada ve Avusturya gibi ülkelerde yaşayan vatandaşlarımıza satıyoruz. Sipariş üzerine çalışıyoruz, çok zaman ürün yetiştirmekte zorlanıyoruz. Hayvan sayısını artırarak iş hacmimizi genişletmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Eşinin en büyük yardımcısı olan Necip Aygün de: “Eşime sürekli yardımcı oluyorum. Sabah saat 6 da kalkıp ahırı temizliyorum. Çok geçmeden eşim gelir, birlikte sağımını yapıp, yemlemesini yapıyoruz. Günübirlik geçimimiz böyle. Hayvancılığı seviyoruz. Mikro kredinin vermiş olduğu destekle de büyümeye çalışıyoruz” diye konuştu.



Elbistan mikro kredi şubesi sorumlusu Tuba Öztürk kırsal da yaşayan kadınlara da desteklerin sürdüğünü belirterek: “Biz Elbistan mikro kredi şubesi olarak kırsaldaki bayanlarımıza da destek veriyoruz. Bunlardan bir tanesi de Muhlise abla. Biz muhlise ablayla 2017 yılında tanıştık. İlk verdiğimiz krediyle 2 adet inek almıştı. Şu an almış olduğu kredilerle 12 büyükbaş hayvana sahip. Muhlise abla ürettiği peyniri aldığı sipariş doğrultusunda yurt içi ve yurtdışına satıp bu şekilde evini geçindiriyor. Çocuklarını okutuyor. Eşiyle birlikte güzel bir iş yapıyorlar. Biz kırsalda yaşayan bayanlara tarım, hayvancılık, bahçecilik gibi işlerde kullanmaları için destek sağlıyoruz. Maddi manevi yanlarındayız. Kendi işini kurmak isteyen kadınlarımızı mikro finans kredi şubemize bekliyoruz” diye konuştu.