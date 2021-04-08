Kahramanmaraş’ta Mikrokredi 28 bin kadına destek oldu

2007’den bu yana Kahramanmaraş’ta ve ilçelerinde hizmet veren mikrokredi 28 bin Kahramanmaraş’lı kadınlara destek oldu.

10. Citibank Mikrokredi girişim ödülü yarışmasına 56 ilden bin 500 kişi katılım sağladı ve kazananı Kahramanmaraşlı Aysel Özakan oldu.

Aksu Haber’e konuşan Aysel Özakan bayanların korkmamasını dile getirerek herkes yapabilir dedi.

Türkiye Grameen Mikrofinans Programı Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü Mustafa Pehlivan ise konuşmasında tüm bayanlarımızı ofislerimize bekliyoruz ifadelerini kullandı.