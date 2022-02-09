Kahramanmaraş’ta Milli Mücadelenin 102. Yılına Özel 4. Tirşik Şenliği Yapıldı!
Kahramanmaraş’ta Milli Mücadelenin 102. Yılına Özel 4. Tirşik Şenliği yapıldı
KAHRAMANMARAŞ 09.02.2022, 15:07 09.02.2022, 18:10
İş Adamı Adem Mağralı tarafından geleneksel hale gelen kurtuluş bayramına özel tirşik şenliğine AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan ve vatandaşlar katıldı.
Festivalde binlerce kişiye Tirşik çorbası ve bulgur pilavı ikram edildi. Milli Mücadelenin 102. Yılına Özel 4. Tirşik Şenliğine katılan milletvekilleri ve belediye başkanları Aksu Haber'e konuştu.
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