Kahramanmaraş'ta minibüs devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 14.07.2020, 18:34 14.07.2020, 20:18
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Muhammet Fırat yönetimindeki 27 AFR 359 plakalı minibüs, Gaziantep-Adana TAG Otoyolu'nun Evri Mahallesi mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, ağır yaralanan Fırat ile minibüsteki Sercan Çelik, araçtan jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.
112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan sürücü Muhammet Fırat yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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