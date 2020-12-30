Kahramanmaraş'ta minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı!
Kahramanmaraş’ta minibüs İle hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 30.12.2020, 15:19 30.12.2020, 17:26
Kaza, akşam saatlerinde Onikişubat İlçesi Sümbüllü Kavşağı civarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ağcalı mevkiinden seyir halinde olan sürücüler, belirlenemeyen minibüs ile hafif ticari araç dikkatsizlik sonucu çarpıştı.
Kazada çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç yan yattı.
Kazada yaralanan sürücü KSÜ Tıp Fakültesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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