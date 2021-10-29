Kahramanmaraş’ta minibüs ile kamyonet çarpıştı: 15 yaralı
Kahramanmaraş’ta minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesine bağlı Süleymanlı yolu üzerinde Cuma U. (61) idaresindeki 46 K 0077 plakalı minibüs ile Kahramanmaraş’tan Ilıca istikametine seyir halinde iken karşı yönden gelen Mustafa A. (43) yönetimindeki 27 SH 777 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.
Kazada çarpışmanın etkisiyle sürücüsü Cuma U ile araçta yolcu olarak bulunan Bayram Ş, (68), M.N.V. (14), F.K. (17), H.İ. (17), Fatma K. (30), Yeşim A. (37), Ş.E.K. (13), M.E.K. (14), Mahmud Ş. (20), Ahmed Ş. (25), Amir Ş. (26) ile kamyonet sürücüsü Mustafa A. ile yanında bulunan Elif A. (42) ve D.M.A. (13) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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