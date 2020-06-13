Kahramanmaraş'ta minik yüreklerden büyük davranış!

Daha temiz bir çevre için parklardaki kirlilik sorununa çözüm üretmek ve bireylere örnek olmak amacıyla Köseli Mahallesi çocukları çevre temizliği yaptı.

Türk Kızılay’ı Kahramanmaraş Onikişubat Şubesi tarafından düzenlenen program ile Kızılay ekipleri ve çocuklar mahallelerinin çevresinde sembolik olarak temizlik yaptı.

Yapılan temizlik sonrası Kahramanmaraş onikişubat Muhtarlar Derneği Başkanı Ramazan Gürbak ve Köseli Mahalle Muhtarı Arif Demir böyle bir çalışma ile farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.

Daha sonra Türk Kızılay’ı Kahramanmaraş Onikişubat Şube Başkanı Mustafa Evliya yapılan projeyle çevre bilincini artırmayı hedeflediklerini vurguladı.