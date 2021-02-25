Kahramanmaraş’ta mülteci çocuklar müzeyi gezdi!

Her hafta farklı bir etklinliğin yer ladı projede bu haftaki etkinlik ise Kahramanmaraş’ın Arkeoloji Müzesi oldu.

10 kişiden oluşan grup müzeyi gezerek tarihi kalıntılar hakkında bilgiler aldı.

Çocukların müzeyi gezerken yüzlerinde oluşan tebessümler ise görülmeye değerdi.