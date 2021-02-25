Kahramanmaraş’ta mülteci çocuklar müzeyi gezdi!
Kahramanmaraş il göç idaresi tarafından kampta bulunan 400 yetim ve öksüz çocuk farklı farklı etkinlikler ile eğlendiriliyor.
KAHRAMANMARAŞ 25.02.2021, 15:45 25.02.2021, 17:16
Her hafta farklı bir etklinliğin yer ladı projede bu haftaki etkinlik ise Kahramanmaraş’ın Arkeoloji Müzesi oldu.
10 kişiden oluşan grup müzeyi gezerek tarihi kalıntılar hakkında bilgiler aldı.
Çocukların müzeyi gezerken yüzlerinde oluşan tebessümler ise görülmeye değerdi.
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