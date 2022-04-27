Kahramanmaraş’ta müstakil evde yangın
Kahramanmaraş’ta iki katlı müstakil evde çıkan yangın paniğe neden oldu.
KAHRAMANMARAŞ 27.04.2022, 10:57 27.04.2022, 13:52
Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Akçakoyunlu Mahallesinde Ahmet K.’ya ait iki katlı müstakil evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir yaralanma olmaz iken maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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