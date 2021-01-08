Kahramanmaraş'ta müzeler ‘kontrollü ziyarete’ açık
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı tematik, panorama ve dijital müzeler ziyaretçilerini bekliyor. Covid-19 pandemisine karşı her türlü tedbirin alındığı müzelere girişler ücretsiz.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi, Maraş Kültür Evi ve Etnografya Müzesi, Uzunoluk Dijital Kurtuluş Müzesi, Kahramanmaraş Dondurma Müzesi ve Kurtuluş Destanı Panorama Müzesi kontrollü sosyal hayat çerçevesinde ziyaretçilerini bekliyor. Covid-19 pandemisi sebebiyle uzun süre ziyaretçi alımlarına kapatılan müzelerin maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygun olarak yeniden kültür sanat dostlarını ağırlayabileceği belirtiliyor. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyemize bağlı tematik, panorama ve dijital müzelerimiz ‘Kontrollü Sosyal Hayat’ çerçevesinde aldığımız tedbirlerin yanı sıra, mesafe ve temizlik kurallarıyla ziyaretçilerimize açıktır. Müzelerimiz hafta içi Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri saat 10:00 – 16:00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilir” ifadeleri kullanıldı.
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