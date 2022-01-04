Kahramanmaraş’ta Narkotik operasyonu: 3 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince başlatılan iki ayrı operasyonda S.A. , M.K. ve M.E. isimli şüpheliler uyuşturucu alışverişi esnasında maddelerle birlikte kıskıvrak yakalandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüphelinin ikametlerinde operasyonda yakalanan uyuşturucu maddelerin devamı olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüpheli uyuşturucu madde ticareti suç şüphesi ile sevk edildikleri adli merciler tarafından TUTUKLANARAK cezaevine teslim edildi.