Kahramanmaraş’ta narkotik operasyonu
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli suçüstü yakalanırken paketlenmiş halde çeşitli uyuşturucu maddeler ile uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.
KAHRAMANMARAŞ 08.01.2022, 09:33
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince başlatılan iki ayrı operasyonda A.H., B.K., M.H., A.B., M.H. ve H.H. isimli şüpheliler uyuşturucu alışverişi esnasında maddelerle birlikte kıskıvrak yakalandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüphelinin ikametlerinde operasyonda yakalanan uyuşturucu maddelerin devamı olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Yakalanan 6 şüpheli uyuşturucu madde ticareti suç şüphesi ile sevk edildikleri adli merciler tarafından TUTUKLANARAK cezaevine teslim edildi.
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