Kahramanmaraş'ta noterde başlayan sıra kavgasında silahlar çekildi

Elbistan’da Malatya Caddesi üzerinde bulunan 1.Noter kâtipliğinde sıra yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Caddeye taşınan kavgada taraflar birbirlerine girip silah kullandı. Şans eseri yaralananın olmadığı kavga polis ekiplerin müdahalesi ile sonlandırılırken, olayla ilgili M.F. Ç. İle Ş.Y. gözaltına alındı.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.