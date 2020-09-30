Kahramanmaraş'ta o grup yolunda çalışma tamamlandı

Büyükşehir, Nurhak Barış Mahallesi’ndeki 2 kilometrelik grup yolunda asfalt çalışmalarını tamamladı.

KAHRAMANMARAŞ 30.09.2020, 13:21 30.09.2020, 19:03
113
Kahramanmaraş'ta o grup yolunda çalışma tamamlandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde asfalt çalışmalarına devam ediyor. Program dahilinde mahallelerin grup yollarında çalışmalar gerçekleştiren ekipler bir hizmeti daha tamamladı. Nurhak Barış Mahallesi sınırlarında yer alan Derbent – Taşlık Grup Yolu’nda asfalt kaplama yapıldı. 2 kilometrelik güzergahın yenilenmesinden duyulan memnuniyeti ifade eden bölge sakinleri, çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

#Büyükşehir #Nurhak Barış Mahallesi #Kahramanmaraş #Aksu Haber #aksu tv haber
Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 01 Ekim 2020
İmsak 05:01
Güneş 06:21
Öğle 12:27
İkindi 15:46
Akşam 18:23
Yatsı 19:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Antalyaspor 3 7
5. Hatayspor 3 7
6. Erzurumspor 3 6
7. Göztepe 3 5
8. Fenerbahçe 3 5
9. Konyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Malatyaspor 3 1
20. Denizlispor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Tuzlaspor 3 7
3. Ankara Keçiörengücü 3 7
4. İstanbulspor 3 6
5. Altınordu 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Adanaspor 3 5
8. Altay 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Bandırmaspor 3 4
11. Giresunspor 3 4
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 3 1
17. Menemen Belediyespor 3 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Liverpool 3 9
3. Everton 3 9
4. Aston Villa 2 6
5. Arsenal 3 6
6. Crystal Palace 3 6
7. Leeds United 3 6
8. Tottenham 3 4
9. Chelsea 3 4
10. Newcastle 3 4
11. West Ham 3 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Sheffield United 3 0
20. Fulham 3 0
Takımlar O P
1. Real Betis 3 6
2. Granada 3 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Celta de Vigo 3 5
5. Valencia 3 4
6. Real Madrid 2 4
7. Getafe 2 4
8. Villarreal 3 4
9. Atletico Madrid 1 3
10. Barcelona 1 3
11. Sevilla 1 3
12. Levante 2 3
13. Osasuna 3 3
14. Athletic Bilbao 2 3
15. Cádiz 3 3
16. Huesca 3 2
17. Real Valladolid 3 2
18. Eibar 3 1
19. Deportivo Alaves 3 1
20. Elche 1 0