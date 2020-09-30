Kahramanmaraş'ta o grup yolunda çalışma tamamlandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde asfalt çalışmalarına devam ediyor. Program dahilinde mahallelerin grup yollarında çalışmalar gerçekleştiren ekipler bir hizmeti daha tamamladı. Nurhak Barış Mahallesi sınırlarında yer alan Derbent – Taşlık Grup Yolu’nda asfalt kaplama yapıldı. 2 kilometrelik güzergahın yenilenmesinden duyulan memnuniyeti ifade eden bölge sakinleri, çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.