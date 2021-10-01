Kahramanmaraş’ta o yol bir süreliğine trafiğe kapatılıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat ilçesinde Karamanlı Mahallesi’nde yer alan bazı yapıların yıkımlarını gerçekleştirecek. Bu kapsamda, Kazım Karabekir Caddesi’nin bir bölümü geçici süreyle trafiğe kapatılacak. Alınan karara göre, 2 Ekim Cumartesi günü saat 21.00’da başlayacak yol kapama, saat 23.00’a kadar sürecek. 3 Ekim Pazar günü ise saat 10.00 ila 13.00 arası kapalı olacak yol, yıkımların ardından tekrar trafiğe açılacak. Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Onikişubat ilçesi Karamanlı Mahallesi’nde gerçekleştirilecek yıkım çalışmaları nedeniyle Kazım Karabekir Caddesi geçici süreyle trafiğe kapatılacaktır. Vatandaşlarımız belirlenen saatler arası kapanacak artere alternatif olarak 4003 Sokak ve Saparmurat Niyaziov Caddesi istikametinden ulaşım sağlayabilir” ifadelerine yer verildi.