Kahramanmaraş’ta öğrenci servisleri dezenfekte edildi!

Öğrencilerin sağlıklı bir yolculuk geçirebilmeleri ve velilerinde içinin rahat etmesi için Kahramanmaraş esnaf ve sanatkârlar odası başkanlığı tarafından merkez ve diğer ilçeleri de kapsayacak şekilde bütün öğrenci servisleri tek tek dezenfekte işlemine tabi tutuluyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kahramanmaraş Öğrenci Servisleri Derneği Başkanı Sefer Şavkılı taşıdığımız öğrenciler bizim çocuklarımızdan daha değerlidir dedi.

Kahramanmaraş Şoförler Odası Başkan Vekili Selim Akbulut salgın sürecinde diğer bütün toplu taşımalarda olduğu gibi öğrenci servislerinde de azami derecede dikkat edildiğinin altını çizdi.