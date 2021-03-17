Kahramanmaraş'ta öğrencilere ayakkabı bağışı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Çocuk İstismarı ile Mücadele ve Mağdur olan Aileleri Koruma Derneği'nce (ÇİMMAK-DER) ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı bağışı yapıldı.
KAHRAMANMARAŞ 17.03.2021, 17:34 18.03.2021, 18:11
Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen programda, yapılan protokol sonrası 147 ayakkabı teslim edildi.
Ayakkabıların ilçedeki okul müdürleri aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması planlanıyor.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, ihtiyaç sahibi öğrenciler için yapılan bu yardımdan dolayı derneğe teşekkür ettiklerini belirtti.
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