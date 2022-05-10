Kahramanmaraş’ta öğrencilere yönelik farkındalık eğitimi düzenlendi

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve çölyak hastalığına dikkat çekmeyi hedefleyen program, Toki Yıldız Kız Mesleki ve Anadolu Lisesinde düzenlendi.



Uzman Diyetisyen Akın Fatih Yıldız, öğrencilere çölyak hastalığının önemini anlattı.



Öğrencilerden Meliha ve İlknur Okuducu programın çok verimli geçtiğini belirtiler.