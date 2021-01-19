Kahramanmaraş'ta öğrencilerin dersleri sevmeleri için elinden geleni yapıyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesinde anaokulu öğretmenliği yapan Mürvet Karakuyugitmiş, dersliğe çevirdiği evinden yaptığı canlı video dersleriyle öğrencilerinin derslerinden kopmayarak dersi sevmelerini sağlıyor.

EBA, ZOOM gibi programlar üzerinden öğrencilerine derslerini anlatan Karakuyugitmiş, kimi zaman Nasreddin Hoca kılığına giriyor kimi zaman ise japon olarak eğlenceli bir şekilde konuları anlatıyor.

Menekşe Anaokulunda görev yapan Karakuyugitmiş, canlı derslerin yanında öğrencilerine daha faydalı olabilmek ve kalıcı içerikler üretmek amacıyla işlediği her derse özel olarak kıyafetler giyiyor ve çocuklara da bunu yapmalarını söyleyerek o konunun akılda kalmasını sağlıyor.

Öğrencilerine dersleri daha iyi anlatabilmek adına oluşturduğu etkinlikler ve programlar sayesinde dersleri eğlenceli hale getirmeyi ve bilgilerin akılda kalıcı olmasını sağlıyor.

Mesleğinde 10. Yılına giren Karakuyugitmiş, öğretmenliğin biraz istek ve sevgi gerektirdiğini, öğrencilerinin dikkatini çekmek, dersleri de eğlenceli hale getirmek için böyle bir yöntem uyguladığını söyledi.

Milli eğitim müdürlüğünün programları çerçevesinde yaptığı canlı derslerin yanında ek olarak çocukların eğitime olan heyecanını kaybetmemelerini sağlamayı hedefleyip her dersin onların karşısına farklı bir etkinlikle çıktığını belirtti.