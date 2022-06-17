Kahramanmaraş’ta öğrencilerin karne heyecanı!
Kahramanmaraş'ta, 1099 okuldaki 322 bin öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.
KAHRAMANMARAŞ 17.06.2022, 14:47 17.06.2022, 15:55
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Şehit Ömer Faruk Sayıl İlkokulu'nda gerçekleştirilen karne dağıtım töreninde, bir eğitim öğretim yılını daha geride bıraktıklarını söyledi.
Geçen 2 yıllık süreçte salgın nedeniyle çoğunlukla uzaktan eğitim görüldüğünü hatırlatan Coşkun, "Öğrencilerimizle yüz yüze eğitim maalesef çok sağlıklı bir şekilde yapılamamıştı. Çok şükür bu sene hiçbir kesinti olmadan eğitim öğretim dönemimizi gerçekleştirmiş olduk." diye konuştu.
Coşkun daha sonra beraberindeki Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman ile öğrencilere karne verdi.
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