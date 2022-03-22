Kahramanmaraş’ta okullarda ‘güvenli gıda’ eğitimleri veriliyor!
Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından okullarda “Güvenli Gıda” eğitimleri veriliyor.
KAHRAMANMARAŞ 22.03.2022, 14:31 22.03.2022, 15:46
Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri güvenilir gıda kullanma konularında okullarda öğrencilere bilgilendirme amaçlı eğitimler veriyor. Gerçekleştirilen programlar çerçevesinde Kahramanmaraş Yıldırım Bayazıt İlkokulundaki öğrencilerine güvenilir gıda kullanma konularında sunumlar yapıldı.
Gerçekleştirilen programda öğrencilere gıda güvenliği ve hijyeni konularında açıklayıcı bilgiler verildi.
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|31
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