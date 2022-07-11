Kahramanmaraş’ta önce çarptı sonra kaçtı: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kutbettin Ö. idaresindeki 46 FL 463 plakalı sepetli motosikletle Şeyh Edibali Bulvarı üzerinde seyir halinde iken sürücü ve plakası belirlenemeyen bir aracın çarpması yoldan çıktı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar, tedavisi için hastaneye kaldırılırken, kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.