Kahramanmaraş'ta onlarca koyun telef oldu!
Kahramanmaraş'ta otomobil ve kamyonetin koyun sürüsüne çarpması sonucu 65 koyun telef oldu, 1 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 29.05.2021, 09:43 29.05.2021, 11:03
Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş-Adana kara yolu Ceceli Mahallesi yakınlarında Ahmet Gürkan O. yönetimindeki 80 KV 373 plakalı otomobil ile Erdal K. idaresindeki 46 ADK 916 plakalı kamyonet, Hamza Yavşan'ın çobanlığını yaptığı koyun sürüsüne çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yol kenarına devrilen otomobilin sürücüsü Ahmet Gürkan O. yaralanırken, 65 koyun telef oldu.
Yaralı sürücü Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kapanan yol, telef olan hayvanların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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