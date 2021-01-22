Kahramanmaraş’ta 'Online Okumalar' yetişkinlerle devam ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel okuma grupları bu yıl pandemi tedbirleri çerçevesinde interaktif ortamda gerçekleştiriliyor. Necip Fazıl Halk Kütüphanesi çocuk okurlarıyla başlatılan etkinlik, Cahit Zarifoğlu Halk Kütüphanesi’nin yetişkin yaş grubundaki üyeleriyle devam etti. Etkinlikte, farklı yaş gruplarının kitap okuma alışkanlıklarını güçlendirmek ve kitaplara olan ilgiyi artırmak için bir dizi kitap, uzman kütüphaneciler ve okurların katılımlarıyla tahlil ediliyor.