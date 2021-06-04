Kahramanmaraş’ta orman yangını

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Musalar Mahallesinde saat 17.30 sıralarında yangın çıktı.

Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 1 hava aracı, 6 arazöz, 2 su tankı ve çok sayıda personel ile alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. Çıkış nedeni halen bilinmeyen yangının ormanlık alana ne kadar zarar verdiği yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak