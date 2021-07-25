Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü

İlçenin Sulutarla mevkisi kuzey çevreyolu bulvarı kenarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.



Yangına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünden 21 kişilik ekip, 3 arazöz, 2 su tankı, 2 yangın söndürme aracı ile müdahale edildi.



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 2 itfaiye aracının da destek verdiği çalışma ile yangın büyümeden kontrol altına alındı.



Yangında 5 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.