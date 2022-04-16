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Kahramanmaraş’ta Osmanlı geleneğiyle borçlar siliniyor

Tüm Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Derneği (TÜMKİAD) Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammet Eliaçık ve ekibi, bir Osmanlı geleneği olan ‘Zimem Defteri’ uygulamasıyla kentte maddi durumu iyi olmayan bazı vatandaşların, veresiye borçlarını kapattı.

KAHRAMANMARAŞ 16.04.2022, 10:45
Kahramanmaraş’ta Osmanlı geleneğiyle borçlar siliniyor

Yapmış olduğu çalışmaları ve faaliyetleriyle adından sıkça söz ettiren TÜMKİAD ailesi, 11 ayın sultanı Ramazan Ayı’nda Zimem Defteri geleneğini unutmadı.  


“ZİMEM DEFTERİ UYGULAMASI YARDIMLAŞMA KÜLTÜRÜNÜN BİZE BIRAKTIĞI EN ÖNEMLİ HAZİNEDİR” 


İftar sonrası bakkalları ziyaret ederek maddi durumu iyi olmayan vatandaşların borçlarını ödeyen Tüm Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Derneği (TÜMKİAD) Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammet Eliaçık, “Bugün Osmanlı geleneğimiz olan insanı yaşat ki, devlet yaşasın uygulamasının, anlayışının en güzel örneklerinden biri olan Zimem Defteri uygulamasını arkadaşlarımızla beraber  gerçekleştirdik. TÜMKİAD İl başkanlığına bağlı iş insanlarımızla, üyelerimizle, gönüldaşlarımızla, dostlarımızla bir araya gelerek özellikle Osmanlı döneminde Ramazan aylarında zenginlerin maddi durumu iyi olanların hiç tanımadıkları fakir, maddi durumu kötü olan vatandaşlarımızın bakkallara giderek veresiye defterlerini kapattığı çok güzel bir uygulamadır. Zimem Defteri uygulaması yardımlaşma, dayanışma, paylaşma kültürünün bize bıraktığı en önemli hazinesidir. Bizde bugün arkadaşlarımızla beraber şehrimizde bazı mahallerde bulunan bakkallara girerek, durumu kötü olan vatandaşlarımızın hesaplarını kapattık. İnşallah bundan sonrada TÜMKİAD ailesi olarak, bize düşen, elimizi her zaman taşın altına koyarak yardımlaşmaya, paylaşmaya devam edeceğiz. Hz. Mevlana’nın dediği gibi, içimizi dışımızdan daha çok süsleyelim, zira dışımız halkın içimizde hakkın baktığı yerdir” dedi.  

#Kahramanmaraş #TÜMKİAD #Muhammet Eliaçık #Zimem Defteri
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