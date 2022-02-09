Kahramanmaraş’ta Osmanlı’dan kalma okul, eğitim vermeye devam ediyor!

Kahramanmaraş’ta resmi kayıtlara göre 115 yıllık tarihi geçmişe sahip olan ve birçok önemli şahsiyeti mezun veren Turan İlkokulu’nda sınıf öğretmenliği yapan Mehmet Akif Edikli, okuluyla ilgili güzel bir çalışmaya imza attı.

Okulu için büyük çalışmalar yapan Edikli, müziği Aykut İlter’e ait olan ‘Bir Asırlık Okul Marşı’nı ortaya çıkardı.

Bir asırlık okulun marşı hem öğrenciler öğretiliyor hem de zil sesi olarak kullanılıyor.

Konuyla ilgili AKSU HABER’E açıklamalarda bulunan sınıf öğretmeni Mehmet Akif Edikli, amacının okulun tarihini öğrencilere aşılamak olduğunu söyledi.