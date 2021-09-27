Kahramanmaraş’ta otomobil ağaca çarptı!
Kahramanmaraş’ta otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce refüje sonra ağaca çarptı.
KAHRAMANMARAŞ 27.09.2021, 15:37
Kaza, Onikişubat İlçesi Ağcalı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bayan sürücü, yönetimindeki otomobiliyle seyir halinde iken yolda çöküntü nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce refüje sonra ağaca çarparak ancak durabildi.
Kazada bayan sürücü hafif yaralanırken, maddi hasar oluştu.
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