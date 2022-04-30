Kahramanmaraş’ta otomobil ağaca saplandı: 5 yaralı

Dulkadiroğlu İlçesi Elmalar Mahalle yolu üzerinde C. K. (24), idaresindeki 38 FV 984 plakalı otomobiliyle seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı.

Yoldan çıkan otomobil yol kenarında bulunan ağaca çarparak ancak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan F. K (44) S. K. (14), Z.K (14) C. K (14) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.