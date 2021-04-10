Kahramanmaraş'ta otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çapması sonucu 2 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 10.04.2021, 21:50 11.04.2021, 18:22
Alınan bilgiye göre, Gazipaşa Mahallesi Hikmet Kabakçı Bulvarı'nda seyir halindeki İbrahim C. idaresindeki 46 DK 300 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yol ortasındaki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, sürücüyle birlikte otomobilde yolculuk yapan Fatma C. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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