Kahramanmaraş’ta otomobil bahçe duvarına çarptı: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesine bağlı Şerefoğlu Mahallesi’nde İsmet T. (23), idaresindeki 46 HS 519 plakalı otomobil ile seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek Şerefoğlu İlkokulunun bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Nazar Turna (18) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.