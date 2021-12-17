Kahramanmaraş’ta otomobil bahçe duvarına çarptı: 1 ölü
Kahramanmaraş’ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, okulun bahçe duvarına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 17.12.2021, 15:11 17.12.2021, 15:24
Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesine bağlı Şerefoğlu Mahallesi’nde İsmet T. (23), idaresindeki 46 HS 519 plakalı otomobil ile seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek Şerefoğlu İlkokulunun bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Nazar Turna (18) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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