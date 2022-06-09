Kahramanmaraş’ta otomobil devrildi: 2 yaralı
Kahramanmaraş’ta otomobilin devrilmesi sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 09.06.2022, 19:50 09.06.2022, 19:53
Yusuf Ç. (83) idaresindeki 46 HD 012 plakalı otomobil ile Çağlayancerit-Pazarcık yolu üzerinde seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı.
Otomobil, yol kenarında yer alan boşluğa devrildi. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan Hatice Ç. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Pazarcık Devlet Hastanesine yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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