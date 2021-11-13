Kahramanmaraş’ta otomobil düğün kalabalığına daldı: 6 yaralı
Kahramanmaraş’ta düğünde töreninde kalabalığın içine otomobil süren bir kişi, 6 kişinin yaralanmasına neden oldu.
KAHRAMANMARAŞ 13.11.2021, 22:25
Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Ağcalı Mahallesi Av. Mehmet Ali Kısakürek Caddesi üzerinde yer alan bir düğün salonunda iki gurup arasında tartışma çıktı. Çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Kavga sonrası bir kişi 46 ADM 523 plakalı otomobiliyle salon önünde bekleyen kalabalığın içine daldı. Çarpmanın etkisiyle ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralanırken, kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis bölgede güvenlik önlemi aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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