Kahramanmaraş’ta otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı
Kahramanmaraş’ın Türkoğlu İlçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil elektrik direğine çarptı.
KAHRAMANMARAŞ 21.11.2021, 16:13
Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Kızıleniş Mahalle yolu üzerinde İsmail Ç. (68) idaresindeki 80 PA 520 plakalı otomobil ile Büyükimalı Mahallesi’nden Türkoğlu’na istikametine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Taklalar ata otomobil elektrik direğine çarparak ancak durabildi. Kazada sürücü İsmail Ç. ile yanında bulunan Fatma Ç. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Türkoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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