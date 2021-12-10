Kahramanmaraş’ta otomobil evin duvarına çarptı

Türkoğlu İlçesi Büyükimalı Mahallesi üzerinde A.Ç. idaresindeki 27 P 4429 plaka otomobiliyle seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek M.T'ye ait evin duvarlarına çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.