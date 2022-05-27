Kahramanmaraş’ta otomobil ile bisiklet çarpıştı: 2 yaralı 

Edinilen bilgiye göre, S.Ö. idaresindeki 06 AZ 1032 plakalı otomobille Aslanbey Mahallesi üzerinde seyir halinde iken H.A.Ç. isimli çocuğun kullandığı bisikletle çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü ile yanında bulunan S.A.D. yaralandı. Yaralı çocuklar, ihbar üzerine ola yerine gelen sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi Ek Binası’na (Yörükselim) kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.