Kahramanmaraş’ta otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
Kahramanmaraş’ta otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 07.07.2022, 18:35
Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesi Menderes Mahallesi üzerinde Ö.A. idaresindeki 46 MA 4652 plakalı otomobiliyle seyir halinde iken A.Y.’nin kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen bisiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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