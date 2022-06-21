Kahramanmaraş’ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Dulkadiroğlu İlçesi Girne Caddesi üzerinde sürücü A.G idaresindeki 46 FR 091 plakalı otomobil ile B.K yönetimindeki 46 AEY 689 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü B.K yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesi Ek Binasına (Yörükselim) kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.