Kahramanmaraş’ta otomobil ile otobüs çarpıştı: 1 yaralı
Kahramanmaraş’ta otomobil ile otobüsün çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 26.10.2021, 13:09 26.10.2021, 13:56
Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Dadağlı Köprüsü-Hacı Mustafa köy yolu üzerinde Öcalkoray T. idaresindeki 01 BJT 96 plakalı otomobil ile seyir halinde iken karşı yönden gelen Emrullah K.’nin yönetimindeki 46 H 0121 plakalı otobüsle çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobilin takla atması sonucu Öcalkoray T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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