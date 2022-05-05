Kahramanmaraş’ta otomobil istinat duvarına çarptı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, H.K (33) yönetimindeki otomobille Andırın’dan kent merkezine seyir halinde iken sağanak yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki isnat duvarına çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle sürücü ile yanında bulunan T.K (32) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından KSÜ Tıp Fakültesi’nde tedavi altında alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.