Kahramanmaraş’ta otomobil orta refüje çarptı: 2 yaralı
Kahramanmaraş’ta sürücü kontrolünü kaybettiği otomobiliyle orta refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 29.06.2022, 12:28
İ.D. idaresindeki 38 AEL 130 plakalı otomobiliyle Şazi Bey Mahallesi yeni hal kavşağı üzerinden Kayseri istikametine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı.
Kazada otomobilde bulunan E.Ö ile İ.Ç yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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