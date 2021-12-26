Kahramanmaraş’ta otomobil pikap çarpıştı: 1 yaralı
Kahramanmaraş’ta otomobil ile pikabın çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 26.12.2021, 13:45
O.E.D. idaresindeki 46 ADF 819 plakalı araç ile Abdülhamid Mahallesi üzerinde seyir halinde iken H.K. yönetimindeki 46 HS 929 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada B.K. (17) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince KSÜ Tıp Fakültesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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