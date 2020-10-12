Kahramanmaraş'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Kahramanmaraş'ta otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 12.10.2020, 10:45 12.10.2020, 10:53
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Alınan bilgiye göre, M.B. yönetimindeki 46 ABG 762 plakalı otomobil, Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Kozludere Mahallesi'nde şarampole devrilerek ağaca çarptı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü M.B. ile aynı aileden A.B, S.B. ve M.A.B. itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.
Sağlık ekipleri, A.B'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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