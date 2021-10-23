Kahramanmaraş’ta otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Bozlar karayolu üzerinde Yusuf Z. (29) idaresindeki 46 AAK 833 plakalı otomobiliyle seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Metrelerce sürüklenen ve takla atan otomobilden sürücü yaralı kurtuldu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.