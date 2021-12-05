Kahramanmaraş’ta otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Kahramanmaraş’ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 05.12.2021, 21:42
Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesi Peynirderesi Mahallesinde sürücü Abdi Bozgedik kullandığı otomobiliyle seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Ramazan Bozgedik yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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