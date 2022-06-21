Kahramanmaraş’ta otomobil takla attı: 1 yaralı
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu bir kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 21.06.2022, 19:54
A.Ü. (24) yönetimindeki 46 D 9839 plakalı otomobille Adnan Menderes Bulvarı üzerinde seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçesine çarparak ters döndü.
Kazada yaralanan sürücü olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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